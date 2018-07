Man steekt beveiliger luchthaven Düsseldorf neer mvdb

03 juli 2018

17u40

Bron: ANP - Bild 4 Een medewerker van de luchthaven in de Duitse stad Düsseldorf is ernstig gewond geraakt door een steekpartij. Een man naderde rond half twee vannacht het slachtoffer van achteren en stak hem in het hoofd, zegt een woordvoerder van de politie.

Het slachtoffer, een 51-jarige medewerker van de beveiligingsdienst van de luchthaven, is overgebracht naar het ziekenhuis en geopereerd. De medewerker verkeert volgens de politie niet meer in levensgevaar. De vermeende dader vluchtte, maar is opgepakt. De autoriteiten vermoeden dat de man psychische problemen heeft.