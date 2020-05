Man steekt Belgische vriendin dood aan Spaanse Costa Brava in familiedrama KVDS

27 mei 2020

14u49

Bron: Belga, Efe 2 Een Spaanse man heeft woensdag zijn Belgische partner doodgestoken in de gemeente L’Escala aan de Costa Brava, waar ze allebei woonden. Dat melden verscheidene Spaanse kranten. De man beroofde zichzelf vervolgens van het leven.

De politie werd woensdag rond 7 uur gecontacteerd via het noodnummer en ging meteen ter plaatse. Het lichaam van de vrouw lag in de tuin van haar woning en vertoonde sporen van geweld. Volgens het Spaanse nieuwsagentschap Efe was het bedekt met een gordijn. De Catalaanse politie - de Mossos d’Esquadra - gaat ervan uit dat ze is doodgestoken door haar 72-jarige partner.



Ook het lichaam van de man werd even later gevonden. Hij bleek zichzelf van het leven beroofd te hebben. Hij zou een briefje hebben achtergelaten, maar het is niet bekend wat daarin stond. Aan het huis werd ook de uitgebrande wagen van zijn vriendin ontdekt. De politie is een onderzoek gestart.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be