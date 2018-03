Man stapt in gietende regen uit auto om huilende Saskia (32) te helpen: "Ben je oké?" Sebastiaan Quekel

23 maart 2018

15u58

Groots in zijn kleinheid. Zo valt de actie van een behulpzame man op de A2 in Nederland het beste te omschrijven. De bestuurder van de BMW stapte in de gietende regen uit om een huilende vrouw in de file te helpen. ,,Ben je oké?"

De 32-jarige Saskia Veldhuis uit Mariaheide is er nog steeds ondersteboven van. Ze is op zoek naar de man die haar met slechts een paar woorden weer een fijn gevoel gaf. ,,Dit was echt super bijzonder.”

Gisterochtend stond Saskia 'voor de zoveelste keer' in de file op de A2 bij Everdingen, in de richting van Utrecht. Ze voelde zich, door een samenloop van omstandigheden, niet zo fijn. Ze moest vechten tegen de tranen. Toen er dan ook nog eens een gevoelig liedje op de radio speelde, kwamen die tranen alsnog.

Op dat moment stond Saskia met haar auto stil op de linkerrijbaan. Naast haar stond een zwarte BMW. De bestuurder van die wagen, een net geklede man van rond de vijftig jaar, zag meteen dat Saskia verdriet had. In de gietende regen stapte de man uit en liep richting het passagiersraampje van haar auto.

,,Hij tikte op mijn raam en vroeg of alles wel goed ging”, zegt Saskia. ,,Door mijn enorme huilbui en emotioneel gebrabbel kon ik amper iets tegen hem zeggen. Maar ik vond het zo ongelofelijk lief.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Voor de man die in de stromende regen uit zijn BMW stapte in de file op de A2, om te checken of ik oké was:



Door mijn enorme huilbui en diarreestroom aan emotioneel gebrabbel heb ik je niet kunnen bedanken voor het geven om je medemens.



De hartjes op deze tweet zijn voor jou. Saskia Veldhuis(@ SaskiaVeldhuis) link

'Ik werd door hem gezien'

Toen de file weer op gang kwam, zei Saskia tegen de man dat hij zich geen zorgen moest maken. De man, die ondertussen dankzij zijn warme gebaar een nat pak had opgelopen, stapte snel weer in zijn auto.

Eenmaal aangekomen op haar werk kwam bij Saskia het besef: dit was wel echt heel bijzonder. ,,Ik had echt het gevoel dat ik door hem gezien werd”, zegt ze. ,,Dit is nu de kracht van mens zijn. Het wonder van belangeloos om een ander te geven. Echt geweldig. We hebben meer van dit soort mensen nodig."

Oproep

Onder de indruk van het gebeuren plaatste Saskia een bericht op Twitter, dat al bij ruim vijftigduizend mensen terecht is gekomen. ,,Ik hoop dat hij mijn berichtje onder ogen krijgt. Ik zou hem graag een bos bloemen willen geven, maar het belangrijkste vind ik dat hij te horen krijgt hoe bijzonder ik zijn actie vond.”