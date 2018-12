Man staat zitje in eerste klasse op vliegtuig af aan moeder met ziek kindje en nu helpt iedereen haar zoeken naar barmhartige Samaritaan KVDS

08 december 2018

18u50 0 Een Amerikaanse vrouw is tot tranen toe bewogen door een prachtig gebaar van een medepassagier op een vlucht van American Airlines. Toen de man haar zag zitten met haar zieke dochtertje op schoot, bood hij hen zijn zitje in eerste klasse aan. Ze was daar zo van gedaan, dat ze de man niet behoorlijk bedankte. En dat hoopt ze met de hulp van Facebook alsnog te kunnen doen.

Kelsey Rae Zwick was donderdag op weg van Orlando naar Philadelphia, toen het gebeurde. “Aan de man in 2D”, schrijft ze in een Facebookpost. “Ik ken je niet, maar ik denk dat je ons ergens zag. Ik duwde een kinderwagen, had een luiertas aan mijn schouder en sjorde met een zuurstofmachine voor mijn dochter. We hadden een lach op ons gezicht, omdat we onderweg waren naar haar ‘vrienden’ van het CHOP (het kinderziekenhuis van Philadelphia, red.).”

Grapjes

“We mochten voor alle anderen aan boord”, gaat ze verder, “we maakten het ons gemakkelijk in onze stoel aan het raam en maakten grapjes met de mensen rondom ons omdat ze naast mijn roepende-maar-gelukkige kind moesten zitten. De stewardess kwam plots naar me toe en vertelde me dat je wachtte om van stoel te wisselen. Je gaf je comfortabele zitje in eerste klasse aan ons.”





Dat greep de jonge vrouw heel erg aan. “Ik kon mijn tranen niet bedwingen terwijl ik huilend door het gangpad liep. Mijn dochter Lucy lachte. Ze voelde het ook… echte, pure goedheid. Ik lachte naar je en bedankte je terwijl we wisselden, maar ik kreeg niet de kans om dat behoorlijk te doen. Daarom… dank je. Niet alleen voor het zitje, maar omdat je ons opmerkte. Omdat je ons zag en besefte dat de dingen misschien niet altijd makkelijk zijn. Omdat je besloot om je hart te laten zien aan ONS. Het herinnerde me eraan hoeveel goedheid er in de wereld is.” (lees hieronder verder)

De vrouw vertelt ook nog dat ze niet kan wachten om haar dochter later het verhaal te vertellen. En ze belooft dat ze de goedheid van de man ook zal doorgeven aan anderen. “AA 588-passagier in stoel 2D, we zijn echt geïnspireerd door je vrijgevigheid. Deel dit alsjeblieft zodat we deze man kunnen bedanken”, besloot Kelsey.

Heel wat Facebookgebruikers waren geraakt door het verhaal. Twee dagen later is haar post al bijna 200.000 keer gedeeld en meer dan 300.000 keer geliket. “Zo lief, deze post heeft me doen huilen”, reageert iemand. “Er zijn zo veel mooie en zorgzame mensen. Ik bedank die man samen met jou.”