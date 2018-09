Man staat terecht voor 48 jaar oude moord op peuter. Kort na feiten bekende hij, maar politie geloofde hem niet. Nu pleit hij onschuldig KVDS

07 september 2018

17u25

Bron: CNN, ABC, The Guardian 0 Bijna een halve eeuw duurde het, maar het zou kunnen dat een nooit opgehelderd moordmysterie in Australië eindelijk een ontknoping krijgt. Cheryl Grimmer was 3 jaar toen ze verdween op een strand in Wollongong, ten zuiden van Sydney. Ondanks een massale zoekactie en een hele lading tips kon de politie de zaak nooit kraken. Tot er twee jaar geleden plots nieuwe info opdook en er een verdachte aangehouden werd. En het bleek om een oude bekende te gaan.

De zaak hield Australië begin jaren 70 helemaal in de ban. Het slachtoffer was een Brits meisje dat een jaar eerder met haar familie Down Under was komen wonen. Op de ochtend van 12 januari 1970 trok ze met haar moeder en drie broertjes naar het strand. Nadat ze samen gespeeld hadden en een douche hadden genomen aan de kleedhokjes bij de beachclub, bleek ze spoorloos.

Oranje zwembroek

Getuigen vertelden dat ze meegenomen was door een man in een oranje zwembroek, een T-shirt en een grijze hoed. Ze zagen hem het strand verlaten met een kind dat in een wit laken gewikkeld was. Er volgden een massale zoekactie en een hele reeks tips, maar de zaak werd nooit uitgeklaard en er werd nooit een verdachte aangehouden. De ouders van het meisje stierven uiteindelijk zonder ooit te weten wat er met hun dochter gebeurd was.





Twee jaar geleden kwam er plots een doorbraak. Toen maakte de politie van New South Wales zonder in detail te gaan bekend dat er nieuwe info was opgedoken in de zaak. Ze trok opnieuw naar het strand met een aantal getuigen in de hoop dat die zich iets nieuws zouden herinneren. (lees hieronder verder)

Het leidde tot de identificatie van een verdachte: een man die op het moment van de feiten 16 of 17 was, ongeveer anderhalve meter groot, gemiddeld gebouwd, blank, met bruin haar en blauwe ogen. Hij zou die 12de januari in de onmiddellijke omgeving van de beachclub geweest zijn.

In maart vorig jaar kon de intussen 64-jarige man opgepakt worden in Melbourne. Zijn precieze identiteit werd niet bekendgemaakt omdat hij nog een minderjarige was op het moment van de feiten. Het zou gaan om iemand die ook oorspronkelijk uit Groot-Brittannië komt.

Ondervraging

Tijdens een ondervraging in een lokale rechtbank in Wollongong bleek volgens nieuwszender ABC dat de man de misdaad al een keer bekend had een jaar na de verdwijning van het meisje, maar dat de politie hem toen niet geloofde. De jongeman zat toen hij bekende in voorlopige hechtenis in een jeugdgevangenis. Gepensioneerd inspecteur Phillip Findlay – die in 1971 aan de zaak werkte – werd intussen ondervraagd over het interview in de rechtbank. Hij bevestigde onder meer dat er nooit een poging gedaan was om de ouders of de voogd van de jongen te contacteren en dat de tiener ook niet gezegd was dat hij niet hoefde mee te werken aan de ondervraging als hij dat niet wilde. (lees hieronder verder)

De verdachte bleek toen ook twee keer geprobeerd te hebben om uit het leven te stappen. De tweede keer twee dagen voor zijn zogezegde bekentenis in 1971. Hij was opgenomen geweest in een psychiatrische instelling in Brisbane en had noodopvang gezocht in 1970.

Videoverbinding

Vanochtend pleitte de man volgens lokale media echter onschuldig aan de moord op Cheryl. Hij verscheen via een videoverbinding voor het Supreme Court van New South Wales in Sydney. Zijn proces zou in mei volgend jaar van start gaan in dezelfde rechtbank. (lees hieronder verder)

Van het meisje is 48 jaar na haar verdwijning nog altijd geen spoor. In mei 2011 werd ze doodverklaard. In een nieuwe oproep om informatie beloofden de overheid en de politie van New South Wales een beloning van 100.000 Australische dollar, omgerekend zo’n 62.000 euro, aan wie kon helpen. “Dit kind werd weggerukt van haar familie op klaarlichte dag op een druk strand. Iemand moet iets gezien hebben en we vragen dat potentiële getuigen zich melden”, aldus nog inspecteur James Dark.

Eerder zei de politie dat ze de kans klein acht dat de resten van het meisje ooit teruggevonden zullen worden.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn, telefonisch via 1813 en online via www.zelfmoord1813.be