Man staande gehouden voor kapot achterlicht: politie ontdekt zwaargewonde vrouw in auto en drie lijken in zijn huis avh

02 juni 2018

20u18

Bron: ANP 0 De Amerikaanse politie heeft een morbide vondst gedaan nadat een ontvoerde vrouw bij toeval was gered uit een auto. De autoriteiten ontdekten de afgelopen dagen drie lichamen bij het huis van de automobilist in Springfield (Massachusetts), berichten Amerikaanse media.

Agenten overmeesterden de verdachte bijna een week geleden na een achtervolging. De veertigjarige man was ervandoor gegaan toen de politie hem staande wilde houden vanwege een kapot achterlicht. De politiemensen vonden na de arrestatie een zwaargewonde vrouw in de auto. Zij verklaarde ongeveer een maand te zijn vastgehouden en verkracht in de woning van de man.

De autoriteiten stelden daarop onderzoek in bij het huis van de verdachte. Ze ontdekten meerdere lichamen, waarvan de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. Onderzoekers gebruiken onder meer een grondradar om te zoeken naar begraven objecten.

Omwonenden reageren geschokt op de vondst. ,"Als ze hem niet staande hadden gehouden vanwege het achterlicht, was niemand er ooit achter gekomen'', zei een 23-jarige vrouw tegen de Boston Globe. "Het is doodeng.''