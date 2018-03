Man springt van tribune in Nederlandse Tweede Kamer: "Ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden"

22 maart 2018

12u25

Bron: ANP, Belga, AD.nl 1 In de Nederlandse Tweede Kamer is een man van de publiekstribune naar beneden gevallen of gesprongen. Hoe en waarom dat precies gebeurde, is nog niet duidelijk. De vergaderingen in de Tweede Kamer zijn voorlopig stilgelegd, de hulpdiensten zijn ter plaatse. De man zou nog in leven zijn.

Volgens ooggetuigen gaat het om een man die zich nerveus gedroeg. Hij zou heen en weer hebben gedrenteld over de publieke tribune voordat hij iets aan de balustrade vastmaakte. Daarna sprong hij over de balustrade heen de plenaire zaal in. Volgens een beveiliger die in de zaal aanwezig was, gaat het om een zelfmoordpoging.

Activist voor legalisering van cannabis

De man heeft de sprong overleefd, zo meldt het Algemeen Dagblad. De krant schrijft dat het gaat om Hans Kamperman uit Groenlo, een bekende activist die al drie weken voor het gebouw van de Tweede Kamer protesteert voor de legalisering van cannabis. Hij schreef onlangs een brief aan premier Mark Rutte waarin hij zei dat de overheid moet stoppen met het criminaliseren van cannabis.

Vanmorgen hintte Kamperman op zijn Facebookpagina al op een dergelijke actie. "Vergeef mij deze daad, ik moet dit doen om de politiek wakker te schudden. Ik kan ze niet bereiken met mijn boodschap", schreef hij onder meer.

Een kennis van Kamperman, een journalist die eerder verslag deed van zijn protest, zegt dat hij er de laatste weken slecht aan toe was. "Hans werd steeds warriger. Vanmorgen zei hij dat hij even een boodschapje ging doen. Een uur later hoorde ik de sirenes. Toen wist ik: shit, dat is Hans", aldus Darpan van Kuik.

Paniek in de Kamer er gaat iets helemaal fout op de publieke tribune pic.twitter.com/7LlJwMSdb0 Frans van Heest(@ fcvheest) link

Getuigen zijn in shock

Het debat over georganiseerde criminaliteit dat gaande was, werd stilgelegd en de vergaderzaal van de Kamer is ontruimd. Een ambulance is gearriveerd, een brancard is binnengebracht en hulpverleners hebben zich over de man ontfermd.

De zaal is afgeschermd voor nieuwsgierige blikken. Vanuit de zaal wordt ook niet meer uitgezonden.

Kamerleden die het zagen gebeuren, zijn zeer aangeslagen, verschillende parlementsleden en personeelsleden zijn in shock. Na het incident konden de meeste van hen geen woord uitbrengen. "Het was verschrikkelijk", zegt SP-Kamerlid Van Nispen, die verder niet over het incident wil praten.

De staf van de Tweede Kamer wil voorlopig niet meer kwijt dan dat er "een incident bij de publieke tribune in de plenaire zaal" is geweest en dat hulpdiensten ter plaatse zijn.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

In de Tweede Kamer valt man van publieke tribune.... #gr18 #debat pic.twitter.com/G8eaO8oRzF stadjer(@ ngkb887) link