Man springt uit rijdende ambulance en wordt dodelijk aangereden

mvdb

24 februari 2020

08u52

Bron: AP

1

Een patiënt is zaterdag op een snelweg in het Californische Encinitas om het leven gekomen bij een bizar ongeval. De 23-jarige man sprong uit een rijdende ambulance, kon na de val opstaan en probeerde de rijstroken over te steken. Een toekomende BMW reed hem aan.