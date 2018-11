Man springt onder invloed van 43 meter hoge brug af en overleeft het IB

29 november 2018

00u12

Bron: New Zealand Herald 0 Een man die rond half acht ’s morgens op de Auckland Harbour Bridge - een kleinere versie van de beroemde Sydney Harbour Bridge - uit een rijdende auto sprong en zich van de 43 meter hoge brug liet vallen, heeft zijn doodsprong overleefd.

Tot hun grote opluchting zagen zijn vrienden, die met de man op weg naar het ziekenhuis waren, hem na zijn impulsieve sprong weer boven water komen en naar de kust zwemmen. Daarop schakelden ze de hulpdiensten in, die de man alsnog naar het ziekenhuis brachten.

Volgens de vrienden van de man was hij onder invloed en had hij een ‘slechte trip’.

In shock

“We waren op de brug om naar ons werk te rijden toen we ineens een man uit een rijdende auto zagen springen. Hij sprintte naar de rand van de brug en sprong in het water”, zegt Matt Albert-Wihone, die getuige was van het incident. “Hij sprong net voor het hoogste punt van de brug uit de auto, die zo’n 80 kilometer per uur reed. Door de snelheid viel hij en rolde hij een paar keer om, voordat hij kon opstaan en zonder aarzelen van de brug sprong. Het was vreselijk om te zien. Ik was in shock en wilde niet over de rand kijken”, zegt Albert-Wihone.

Toen bleek dat de man toch weer boven water gekomen was, belde hij direct de hulpdiensten - die al meerdere oproepen van het incident hadden ontvangen. “Hij heeft geluk gehad.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.