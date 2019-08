Man solliciteert voor job in rusthuis en nu staat hij voor de rechter voor 20 jaar oude moord KVDS

22 augustus 2019

18u06

Een Amerikaanse man die enkele maanden geleden solliciteerde voor een job in een rusthuis in Florida, staat deze week voor de rechter. Tijdens een backgroundcheck voor de betrekking van hulpverpleger moest Todd Barket (51) zijn vingerafdrukken laten nemen en die bleken plots in een database van de politie te zitten. Ze waren gelinkt aan een mysterieuze moord uit 1998. Een moord die in al die jaren nooit opgehelderd was geraakt.

24 augustus 1998. Twee tieners passeren in Delray Beach – even ten noorden van Miami – aan een kringloopwinkel en merken dat die een half uur na sluitingstijd nog open is. Ze gaan naar binnen en vinden het lichaam van de winkelbediende. Ze blijkt neergestoken te zijn en is doodgebloed op de grond. Verwondingen op haar handen suggereren dat ze zich verzet heeft. Tevergeefs.

Pensioen

Het slachtoffer blijkt Sondra Better (68) te zijn, een vrouw die op enkele dagen van haar pensioen was. Niet dat ze het nodig had om te werken. Een tiental jaar eerder had haar echtgenoot zijn winkel in elektrische toestellen verkocht en kon het koppel gaan rentenieren. Maar al snel verveelde Sondra zich. Hun drie dochters waren allemaal het huis uit en toen ze te weten kwam dat een plaatselijke kringloopwinkel personeel zocht, besloot ze haar kans te grijpen. Acht jaar lang werkte ze tussen de vintage meubelen en andere snuisterijen. En ze genóót ervan.





Maar in augustus 1998 zou ze op haar 68ste toch een punt zetten achter haar beroepsleven en van haar pensioen gaan genieten. Na haar laatste shift zou ze samen met haar man Zeke naar New York reizen, waar ze elkaar hadden leren kennen. Daar zouden ze voor hun 50ste huwelijksverjaardag hun huwelijksgeloften vernieuwen. Maar zo ver kwam het nooit. (lees hieronder verder)

De politie ging na de vondst van haar lichaam meteen aan het werk. Er bleek een spoor van bloed te lopen van het lijk van Sondra, naar de kassa en vervolgens naar buiten. Dat bloed – dat niet van het slachtoffer was – kon volgens de speurders alleen maar afkomstig zijn van de dader.

Op twee zware decoratieve marmeren bollen die naast het lichaam van de vrouw lagen, zat bloed van Sondra. Een derde bol lag op een houten dienblad, dat op een glazen tafel in de winkel stond. Daar bleken onbekende vingerafdrukken op te zitten.

Kassa

Het motief leek duidelijk. Er zat niets meer in de kassa, waardoor speurders vermoedden dat het om een overval ging. Vreemd genoeg had de dief wel de Rolex en de diamanten ring aan de hand van het slachtoffer achtergelaten. Het moordwapen was volgens de politie vermoedelijk een mes om cake te snijden, dat diezelfde dag uit de winkel verdwenen was. (lees hieronder verder)

Er was ook meteen een verdachte. Rond sluitingstijd had een klant de vrouw zien praten met een grote en slanke blanke man, die afdong op de prijs van een zetel. Maar een naam had de klant niet gehoord. Er volgde nog een tegenslag, want zowel het DNA uit het bloed van de vermoedelijke dader als de vingerafdrukken op de marmeren bol leverden niets op in de databases van de politie.

De tijd verstreek en het onderzoek raakte in het slop. Twee jaar na de moord waren 37 verdachten doorgelicht, maar geen enkele van hen bleek een match met het DNA en de vingerafdrukken.

Doorbraak

In 2015 stierf Zeke Better. Tot de dag van zijn dood had hij gehoopt op een doorbraak in de zaak van zijn vrouw, maar die kwam er niet. Of toch niet op tijd. Want in december 2018 gebeurde er opeens toch iets waardoor de zaak in een stroomversnelling terechtkwam.

Een zeker Todd Barket uit een buitenwijk van Tampa solliciteerde toen voor een job als hulpverpleger in een rusthuis. De procedure vereiste onder meer dat hij vingerafdrukken liet nemen als onderdeel van een backgroundcheck. Enige tijd later ging de telefoon bij de politie van Delray Beach. Ze bleken een match te zijn met de vingerafdrukken die gevonden waren op de marmeren bol 20 jaar eerder. (lees hieronder verder)

Het onderzoek werd onder het stof vandaan gehaald en Barket bleek op het moment van de moord in een mobilhome gewoond te hebben in Lantana, op 15 kilometer van Delray Beach. En er was nog meer. De man was 1,88 meter groot en had blond haar, wat overeenkwam met wat de getuige ten tijde van de moord had verteld. Hij was toen echter nooit als verdachte in het vizier gekomen.

20 jaar lang was de man niet in contact geweest met het gerecht, volgens de politie van Delray Beach. Los van enkele verkeersbonnen. Daardoor was Barket onder de radar kunnen blijven.

Verbaasd

In maart van dit jaar stond de politie echter voor zijn deur. De man leek niet verbaasd te zijn toen hem verteld werd dat hij gezocht werd voor een moord uit 1998. Hij haalde zijn schouders op en zei alleen: “Oké”. Er werd een DNA-staal afgenomen en dat bleek overeen te komen met het DNA dat gevonden was in het bloedspoor in de winkel.

Deze week startte zijn proces in Palm Beach County. Hij pleit onschuldig.

Opmerkelijk: een van de belangrijkste bewijsstukken is intussen verdwenen. Het gaat om de derde marmeren bol waarop de vingerafdrukken van Barket werden gevonden. Volgens de openbare aanklager zou dat echter geen probleem mogen zijn om de man veroordeeld te krijgen, omdat het eigenlijk het DNA in zijn bloed is dat bewijst dat hij de dader is. “Hoe kan zijn bloed anders op de plaats van de misdaad beland zijn? Op de plaats waar het bloed van de overvaller en de moordenaar te vinden zou moeten zijn?”