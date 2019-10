Man snijdt geslachtsdeel van zijn vrouws aanrander af, kort nadat hij hem betrapte ES

19 oktober 2019

12u24

Bron: AD.nl 0 Een 27-jarige Australiër heeft in Oekraïne de genitaliën afgesneden van de belager van zijn vrouw. De man was onderweg naar huis toen hij getuige werd van de verkrachting van zijn echtgenote in de bosjes nabij de woning. Het incident voltrok zich in de stad Shevchenkovo in Oost-Oekraïne.

Volgens lokale autoriteiten sleepte de verkrachter zijn slachtoffer de bosjes in waarna hij haar roep om hulp smoorde door met zijn hand haar mond te bedekken. De echtgenoot van het slachtoffer, van wie de naam niet is vrijgegeven, was op weg naar huis toen hij de man betrapte.



De Australiër aarzelde geen seconde en sloeg eerst de misbruiker van zijn echtgenote op het hoofd en sneed vervolgens de man zijn geslachtsdeel af met een Zwitsers zakmes. Omwonenden werden wakker van het geschreeuw van de belager en haastten zich naar de plek van het incident.



De verkrachter werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht en ondergaat behandeling voor zijn verwonding. Hij zal worden aangehouden als zijn conditie verbetert. Het is nog niet zeker of de echtgenoot zal worden vervolgd voor het verminken van de verkrachter.