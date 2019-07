Man slikt GHB, z'n maat liet hem slapen: rechter spreekt Henk B. vrij van dood door schuld mvdb

De dood van een vriend na een overdosis van de harddrug GHB valt de 39-jarige Henk B. niet te verwijten. De rechtbank in de Nederlandse stad Assen sprak de man vandaag vrij van dood door schuld.

Henk B. parkeerde op 3 april 2016 zijn auto met op de achterbank zijn vriend bij een woning in Nieuw-Dordrecht, een dorp dat behoort tot Emmen in de noordoostelijke provincie Drenthe. De vriend had GHB gebruikt en B. dacht dat hij lag te slapen. Hij kreeg hem niet wakker en liet de deuren van de auto open. Zelf ging B. de woning binnen om te slapen. De volgende ochtend vond B. het levenloze lichaam van zijn vriend in de auto.



Het Openbaar Ministerie concludeerde in 2016 dat er geen strafbaar feit was gepleegd en seponeerde de zaak. De moeder en de broer van het slachtoffer waren het hier niet mee eens en dwongen bij het gerechtshof met succes vervolging af.

Snurken

Het buiten bewustzijn raken na GHB-inname komt vaker voor, aldus de rechter. De man zou bovendien in de wagen hebben liggen snurken. Dat B. dacht dat zijn vriend zijn roes lag uit te slapen was volgens de rechter geen onbegrijpelijke aanname. B. kon niet weten dat zijn vriend in coma was geraakt en in levensgevaar verkeerde. Volgens de rechter kon de Emmenaar ook niet worden verweten dat hij nalatig is geweest door niet de hulpdiensten te bellen.



Dat het verlies groot en pijnlijk is voor de nabestaanden, dat begreep de rechter wel. Dit werd eerder op zitting wel duidelijk tijdens de emotionele verklaring van de moeder. Ze verliet tijdens het aanhoren van het vonnis hard huilend de rechtszaal. Met de vrijspraak volgt de rechtbank de eis van het Openbaar Ministerie.