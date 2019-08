Man slaat fietser, agenten en wurgt hond in Duitsland kv

25 augustus 2019

04u56

Bron: ANP 0 Een man uit Roemenië heeft in de Duitse stad Karlsruhe een fietser bewusteloos geslagen met een ijzeren staaf. Toen de politie arriveerde, verzette de man zich bij zijn arrestatie zo hevig dat drie agenten verwondingen opliepen. Ook probeerde de verdachte een politiehond te wurgen.

Pas toen er versterking kwam, kon de man ingerekend worden. Twee gewonde agenten, evenals de fietser, moesten naar het ziekenhuis. De hond raakte lichtgewond, aldus de politie.

Ook de verdachte is in het ziekenhuis opgenomen. Voordat de 34-jarige Roemeen de fietser om nog onbekende reden aanviel, had hij al een aantal voorbijgangers lastiggevallen.