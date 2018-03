Man schiet zichzelf dood bij Witte Huis, omgeving ontruimd sam

03 maart 2018

18u16

Bron: cbs, cnn, belga 0 Het Witte Huis in Washington verkeert opnieuw in 'lockdown' nadat een schot werd gelost aan de noordkant. Het gaat om een man die zichzelf heeft neergeschoten met een vuurwapen, meldt de Amerikaanse Secret Service. De man overleed aan zijn verwondingen.

De dienst, die instaat voor de bescherming van de president, meldt dat er geen andere slachtoffers zijn. De medische hulpdiensten bekommerden zich over de gewonde man, maar hij overleed ter plaatse.

Woordvoerster Cathy Milhoan van de Secret Service meldt volgens CNN dat het slachtoffer één schotwonde opliep en dat de veiligheidsdienst zelf geen schoten heeft gelost.

President Trump is niet aanwezig. Hij verblijft momenteel in West Palm Beach, in Florida. De president is op de hoogte gebracht van het incident, aldus de Amerikaanse zender CNN.

Ontruiming

De onmiddellijke omgeving van het Witte Huis werd ontruimd. Op videobeelden van fietser Florian Luhn is te zien hoe mensen weglopen.

Eerdere incidenten

Iets meer dan een week geleden ging het Witte Huis ook in 'lockdown' nadat een vrouw met haar wagen inreed op de slagbomen. Er vielen geen gewonden en de bestuurster werd gearresteerd.

Sinds het begin van Trumps ambtstermijn vonden nog pogingen plaats om het Witte Huis binnen te dringen. Zo kwam op 21 maart 2017 een vrouw met haar schoenveters vast te zitten toen ze over de omheining probeerde te klauteren.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.