Man schiet vermomd als politieagent 16 mensen dood in Canada RL

20 april 2020

06u43

Bron: Belga, Globe and Mail, Reuters 48 UPDATE Een als politieagent vermomde 51-jarige man heeft in de Canadese plaats Portapique zeker zestien mensen doodgeschoten. Onder hen is een politieagent. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. Het gaat om de dodelijkste schietpartij ooit in Canada.



Lange tijd was het onduidelijk hoeveel slachtoffers de man precies had gemaakt, omdat op meerdere plekken mensen zijn neergeschoten. Ook de schutter zelf, de 51-jarige Gabriel Wortman, is omgekomen, melden Canadese media.

De politie kreeg zaterdagavond laat een melding van een schietpartij in Portapique. Daarbij werden meerdere mensen geraakt. Een zoektocht van ruim twaalf uur eindigde met een achtervolging en de dood van de schutter, die zich ophield bij een tankstation in het plaatsje Enfield, ongeveer 90 kilometer ten zuiden van Portapique. Een van de slachtoffers is agente Heidi Stevenson, die al 23 jaar bij de Royal Canadian Mounted Police (Federale Politie) werkte. Een andere agent raakte ook gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.

“Dodelijkste schietpartij ooit”

In eerste instantie werd melding gemaakt van tien doden, maar RCMP-woordvoerder Daniel Brien zei toen al niet uit te sluiten dat er nog meer slachtoffers zouden zijn. Met 17 dodelijke slachtoffers (inclusief de schutter) gaat het om de dodelijkste schietpartij ooit in Canada. Schietpartijen zijn relatief zeldzaam in Canada, aangezien het land een strengere wapenwet heeft dan de Verenigde Staten.

De meeste slachtoffers vielen in en om één woning in Portapique. Ook zou de schutter meerdere huizen in brand hebben gestoken, meldt persbureau AP. “We denken dat één persoon verantwoordelijk is voor alle moorden en dat hij alleen door het noordelijke deel van de provincie is gereisd om moorden te plegen”, zo meldde RCMP-hoofd Chris Leather.

Motief

De schutter had volgens de Canadese politie gedeeltelijk een politie-uniform aan en reed in een auto die was vermomd als politiewagen. Wat het motief van de schutter is, is niet bekend. De meeste slachtoffers kenden de schutter niet. “Maar het feit dat hij gekleed was in politiekleding en in een omgebouwde politieauto reed, betekent dat hij zijn acties goed had voorbereid’’, aldus Leather.

“Een vreselijk voorval“

De Canadese premier Justin Trudeau noemde tijdens een gesprek met verslaggevers in Ottawa de slachtpartij “een vreselijk voorval”.

Ook de premier van de provincie Nova Scotia, waar Portapique ligt, zegt erg geschrokken te zijn. “Ik had me nooit voor kunnen stellen dat ik wakker zou worden met het nieuws dat er een schutter op de vlucht was. We staan met heel Nova Scotia achter alle slachtoffers en nabestaanden”, aldus Stephen McNeil.



Portapique is een plattelandsstad in de provincie Nova Scotia, op 130 km van de provinciehoofdplaats Halifax.