Man schiet vanuit woning op voorbijgangers in Corsica: dode en zes gewonden kv

30 januari 2019

18u06

Bron: Belga, France Info, RTL 0 In Bastia, op Corsica, heeft een man vanmiddag het vuur geopend op voorbijgangers op straat en zich daarna verschanst in zijn appartement. Daarbij vielen één dode en zes gewonden, onder wie één politieagent.

Dat meldden de politie, de prefectuur van Haute-Corse en de procureur van Bastia, Caroline Tharot.

Omstreeks 16.25 uur opende de man het vuur op voorbijgangers in de Montesorowijk. Op dit moment zijn speciale eenheden van de politie en de gendarmerie ter plaatse om de schutter te overmeesteren. Het gaat om een zestiger. Over zijn motief is nog niets bekend. De politie sluit terrorisme of georganiseerde misdaad voorlopig wel uit.