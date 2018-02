Man schiet vanuit auto op migranten in Italiaanse stad, mogelijk als vergelding voor moord op meisje FT

03 februari 2018

13u07

Bron: La Repubblica, Rai News 264 In de centraal-Italiaanse stad Macerata is deze middag vanuit een zwarte Alfa Romeo op verschillende voetgangers gevuurd. Volgens Italiaanse media zijn vijf mannen en een vrouw gewond.

Het zou volgens sommige bronnen om Afrikaanse migranten gaan. De politie bevestigt alvast op Twitter dat het buitenlanders betreft. De plaatselijke krant 'Corriere Adriatico' meldt dat een van de slachtoffers er erg aan toe is.

De schutter zou zich specifiek op zwarte mensen hebben gericht. Volgens Italiaanse media gaat het om een 28-jarige inwoner van Macerata die werd aangehouden nadat hij de fascistische groet had gebracht bij een monument in de stad voor gevallen militairen. Ook zou hij zich in een Italiaanse vlag hebben gehuld.

Moord op meisje

Na de schietpartij riep de burgemeester van de stad, Romano Carancini, de burgers op om hun huizen niet te verlaten. Het incident deed zich voor in een buurt waar deze week in twee reiskoffers de lichaamsdelen werden gevonden van een achttienjarig meisje. Hoofdverdachte in het onderzoek is een Nigeriaanse man. Volgens verschillende bronnen zou de dader de schietpartij hebben gepleegd omwille van racistische motieven.

Leider Matteo Salvini van de uiterst rechtse politieke partij Lega Nord legde de schuld voor de dood van de vrouw bij de centrumlinkse Italiaanse regering. Hij verklaarde op Facebook dat links door het toelaten van migranten "bloed aan de handen" heeft.

#Macerata i feriti accertati sono di nazionalità straniera. Subito soccorsi sono ora in ospedale pic.twitter.com/T9Afnp1aWo Polizia di Stato(@ poliziadistato) link

