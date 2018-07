Man schiet vader dood bij ruzie over parkeerplaats, maar wordt niet gearresteerd of aangeklaagd: zelfverdediging of niet? ADN

23 juli 2018

16u10

Bron: The New York Times, ABC News 6 Controverse in de Verenigde Staten: een 28-jarige Amerikaan is doodgeschoten in Florida na een discussie over een parkeerplaats, maar zijn doder wordt niet in de boeien geslagen noch vervolgd. En dat omwille van de zogenaamde ‘Stand Your Ground’-wet in de staat.

Markeis McGlockton (28) liet donderdag het leven na een schietpartij op een supermarktparking in Clearwater. Het incident begon toen zijn vriendin Britany Jacobs (25), die in de auto was blijven zitten terwijl Markeis en hun 5-jarige zoontje inkopen deden, aangesproken werd door de 47-jarige Michael Drejka. De man zocht naar een gehandicaptenkaart achter de voorruit, aangezien de auto op een gehandicaptenplaats geparkeerd stond. Het mondde uit in een stevige discussie over of de wagen van het koppel wel of niet op de plek mocht staan.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe McGlockton de supermarkt buiten stapt, richting Drejka loopt en hem hardhandig op de grond duwt. Die haalt plots een wapen boven en schiet hem één keer in de borst. Met zijn handen op zijn borst strompelt de vader van drie terug naar de winkel, waar hij in elkaar zakt voor de ogen van zijn zoontje van vijf. De hulpdiensten worden gebeld, maar het mag niet baten. McGlockton bezwijkt in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Stand Your Ground

In een persconferentie over de fatale ruzie verklaarde sheriff Bob Gualtieri van Pinellas County dat schutter Drejka, die een vergunning had voor verborgen wapendracht, niet wordt gearresteerd en van niets wordt beschuldigd, op basis van de 'Stand Your Ground'-wet in Florida. Die wet staat mensen toe om geweld -ook dodelijk geweld- te gebruiken “als hij of zij redelijk gelooft dat dit nodig is om imminente dood of zwaar lichamelijk letsel te voorkomen”. Drejka verklaarde aan de politie dat hij bang was dat hij opnieuw aangevallen zou worden, ondanks het feit dat McGlockton na de duw achteruit stapte. Wettelijke zelfverdediging dus. Hij verklaarde ook nog dat het niet de eerste keer was dat hij tegen mensen kloeg over illegaal gebruik van gehandicaptenparkings.

"Ik maak de wet niet"

“Hoe je het ook draait of keert, dat was een gewelddadige duw op de grond. Ik maak de wet niet, wij handhaven de wet”, stelt sheriff Gualtieri. “De wet in de staat Florida zegt dat mensen het recht hebben om zichzelf te verdedigen als ze geloven dat ze in gevaar zijn. Anderen kunnen debatteren over of ze het goed vinden of niet. Ik zeg niet dat ik het ermee eens ben, maar dat is niet mijn taak.”

Het debat woedt in ieder geval nu volop. “Meer dan in andere staten is het in Florida erg moeilijk om iemand te vervolgen als een verdachte een redelijke claim op zelfverdediging heeft”, klinkt het bij Harvard-professor Caroline Light, die een boek over verdedigingswetten van het Stand Your Ground-type schreef. Volgens de professor lijkt het erop dat McGlockton zijn familie verdedigde op een niet-dodelijke manier. “Hij duwt hem, schijnbaar in een poging om hem weg te krijgen van zijn vriendin en wandelt dan achteruit. De video suggereert dat mijnheer Drejka niet met reden vreest voor zijn leven.”

Hij duwt hem en wandelt dan achteruit. De video suggereert dat mijnheer Drejka niet met reden vreest voor zijn leven Harvard-professor Caroline Light

Bewijzen

De politie zal de zaak wel doorverwijzen naar het Openbaar Ministerie voor een eventuele herziening van de beslissing om Drejka niet te vervolgen. “Drejka wordt door ons niet aangeklaagd of gearresteerd. De openbare aanklager zal de zaak bekijken en daarmee instemmen of niet. Als hij daarmee instemt, dan is er geen aanklacht. Punt. Als hij niet instemt, dan zal hij moeten beslissen wat hij doet. Als de openbare aanklager het gevoel heeft dat hij de zware last kan overwinnen om met duidelijk en overtuigend bewijs te komen dat Drejka niet het recht had om geweld te gebruiken in deze zaak, dan is dat zijn beslissing.”