Man schiet politieagent neer in Amerikaanse stad St.Louis jv

27 februari 2018

11u56

Bron: Fox, belga 0 In de Amerikaanse stad St. Louis heeft zich een schietpartij voorgedaan waarbij een politieagent is neergeschoten, zo heeft Fox News getwitterd. De dader, die zelf een kogelvrije vest droeg, is omgekomen.

De wetsdienaar was gisteren op weg om iemand te arresteren die niet was komen opdagen voor de rechtbank in november. Hij was vervolgd voor huiselijk geweld.

Toen politieagenten uit hun auto stapten, werden zij beschoten en vuurden ze terug. Een van de agenten kreeg een kogel in de borst.

De agent is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou oké zijn, dankzij zijn kogelwerende vest.

Het kwam tot een krachtmeting tussen de schutter en de politie. Na afloop bleek de crimineel ter plaatste te zijn overleden. Hij werd geïdentificeerd als de 40-jarige William Watson Jr.