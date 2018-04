Man schiet op zwarte tiener die de weg naar school vraagt lva

14 april 2018

02u56

Bron: AD 0 Een 14-jarige zwarte jongen is in de Amerikaanse staat Michigan beschoten toen hij bij een huis aanklopte om de weg te vragen. Hij had de schoolbus gemist en was tijdens de voettocht naar school verdwaald.

Brennan Walker probeerde te voet de busroute te lopen, nadat hij te laat was opgestaan. Toen hij zich realiseerde dat hij verdwaald was, klopte hij aan om de weg naar zijn middelbare school te vragen. Een vrouw begon te schreeuwen, zegt Walker, en vroeg hem waarom hij probeerde in te breken. Toen hij uitlegde dat hij de weg wilde weten, kwam er een man naar beneden die naar een geweer greep.

Zodra Walker het vuurwapen zag, begon hij te rennen. Hij hoorde een schot achter zich, maar werd niet geraakt.

Brennan Walker's moeder wil dat de man die op haar zoon schoot vervolgd wordt. De lokale sheriff heeft laten weten dat het incident 'onaanvaardbaar' is. De man is opgepakt.

Geweld jegens zwarte jongens en mannen zonder dat daar provocatie aan vooraf is gegaan, is in de VS een groot probleem. In New York werd door de politie onlangs een zwarte man doodgeschoten die met een stalen buis rondliep. Hij had psychische problemen en had geen vuurwapen. Een paar weken daarvoor was een zwarte man in Sacramento doodgeschoten in de achtertuin van zijn oma. Hij had een mobiele telefoon in zijn hand, die door de politie was aangezien voor een wapen.