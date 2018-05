Man schiet om zich heen in Duitse Saarbrücken bij familiedrama: twee doden en verschillende zwaargewonden TT

19 mei 2018

16u29

Bron: ANP, Bild, Saarlaendischer Rundfunk 161 Bij een schietpartij in het Duitse Saarbrücken, in het westen van het land, zijn twee doden en verschillende zwaargewonden gevallen. De dader zou op een familiefeest om zich heen zijn beginnen schieten. De man is opgepakt.

De schietpartij gebeurde rond 14.30 uur in het stadsdeel Fechingen. Een man zou binnenshuis, maar ook voor een woning om zich heen zijn beginnen schieten. De politie kon de man snel overmeesteren.

Volgens Duitse media gaat het om een incident binnen een familie. De twee dodelijke slachtoffers zouden mannelijke familieleden van de dader zijn. Over zijn motief is echter nog niets bekend. "Een man, die nu is opgepakt, heeft meerdere schoten in zijn familiekring in en rond het huis afgevuurd", aldus een woordvoerder van de politie.