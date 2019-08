Man schiet ober neer “omdat broodje niet snel genoeg kwam” kg

17 augustus 2019

21u32

Bron: ANP, Belga 0 De ober van een eetcafé in Seine-Saint-Denis (ten noordoosten van Parijs) is gisteren neergeschoten door een klant. Volgens een bron dicht bij het onderzoek zouden de stoppen zijn doorgeslagen toen zijn broodje niet snel genoeg klaar was.

Medewerkers van het eetcafé belden gisterenavond rond 21 uur de politie op met de melding dat hun 28-jarige collega werd neergeschoten met een pistool, volgens de bron. De hulpdiensten probeerden nog om de man te redden, maar konden niets meer doen. Het slachtoffer stierf ter plaatse aan “een schotwond in zijn schouder”.



De dader was meteen na de feiten gevlucht. Volgens de aanwezigen zou hij zijn geduld hebben verloren “omdat zijn broodje niet snel genoeg zou zijn klaargemaakt”, aldus de bron.



Het bureau van de Eiser Bobigny deelde AFP mee dat het een moordonderzoek had geopend, dat was toevertrouwd aan de gerechtelijke politie van Seine-Saint-Denis.

Meer over Seine-Saint-Denis

AFP

Parijs