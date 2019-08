Man schiet in Florida drie familieleden dood, kind enige overlevende Sebastiaan Quekel

26 augustus 2019

22u30

Bron: AD.nl 2 Een familiedrama schokt Florida. Een nog onbekende man drong in de plaats Pembroke Pines een vrijstaande woning binnen en schoot drie familieleden op koelbloedige wijze dood. Een kind, mogelijk ook familie, raakte gewond, maar overleefde de aanslag. De politie wil niet zeggen of de schutter is opgepakt of zichzelf van het leven heeft beroofd.

De dodelijke schietpartij domineerde vandaag alle nieuwskanalen in Florida. Volgens omwonenden is het een van de eerste keren dat Pembroke Pines door een dergelijk drama getroffen wordt. “Ik woon hier nu zo’n veertien jaar”, aldus een inwoner tegen lokale media. “Dit is een zeer, zeer vreedzame gemeenschap, en we zijn erg tevreden over onze veiligheid en patrouillediensten. We zijn erg alert op wat er gaande is in deze community, dit is een schok.”

‘Leg het pistool neer!’

Volgens de politie had de schutter de intentie om zichzelf van het leven te beroven, maar of hij dat ook daadwerkelijk heeft gedaan is nog niet duidelijk. Een vrouw die in de buurt woont, zag naar eigen zeggen dat een agent een man vasthield in de straat. “De politie schreeuwde: ‘Leg het pistool neer!’ Ik denk dat de schutter hier was met het pistool”, aldus de vrouw.



De drie slachtoffers zijn allen door schotwonden om het leven gekomen, verklaarde een woordvoerder van de politie. Het kind liep geen ernstige verwondingen op en is buiten levensgevaar.

#PembrokePines neighborhood rocked by violence after a man kills three relatives and injures a child during a rain of gunfire inside their home @GuillermoGT51 @Telemundo51 #domesticviolence https://t.co/oWvfFRY4vA pic.twitter.com/6nbpdY3wdn JRodriguez(@ JRodzMIA) link

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be

Meer over Florida

Zelfmoordlijn