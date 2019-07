Man schiet in Duitsland Eritreeër neer, daarna pleegt hij zelfmoord SVM

23 juli 2019

15u04

Bron: Belga 8 Een 26-jarige Eritreeër is gisteravond het slachtoffer geworden van een "xenofobe" aanval. Een 55-jarige Duitser schoot hem vanuit zijn wagen neer, de dader joeg daarna zichzelf een kogel door het hoofd. Dat laat het parket van Frankfurt weten.

Het slachtoffer kreeg in het stadje Wächtersbach (Hessen) een kogel in de buik. “Hij handelde uit rassenhaat. De 26-jarige man lijkt een willekeurig slachtoffer te zijn”, aldus de parketwoordvoerder. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en zijn toestand is volgens lokale mediaberichten stabiel.

Speurders konden de schutter niet linken aan een rechts-extremistische groep en het is ook niet duidelijk waarom hij zichzelf doodschoot. De parketwoordvoerder zei dat in zijn auto twee semi-automatische wapens werden gevonden en dat in zijn huis nog meer wapens lagen. Die had hij allemaal wettig in bezit.

Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.

