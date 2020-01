Man schiet drie mensen dood op straat in Kroatische stad Split LH

11 januari 2020

22u28

Bron: Belga 0 In de Kroatische havenstad Split heeft een man vandaag drie mensen neergeschoten op straat. Dat meldt de Kroatische publieke omroep HRT. De politie pakte de dader op.

Het incident vond plaats in het centrum van Split, de tweede grootste stad van het land. Een in het zwart geklede man opende het vuur op drie mensen.



Even later pakte de politie hem op. Volgens een politiebron zou hij wraak genomen hebben omdat de slachtoffers zijn broer slecht zouden hebben behandeld. Over de precieze motieven van de dader is nog geen duidelijkheid.



Volgens de burgemeester van Split, Andro Krstulovic, zijn de inwoners van Split geschokt door het incident.