Man schiet drie gemaskerde tieners neer die brutale home invasion wilden plegen KVE

17 september 2019

16u36

Bron: WSB-TV,CNN 0 Drie tieners die een huis wilden overvallen in de Amerikaanse staat Georgia, hebben de drieste daad met hun leven bekocht. Een bewoner schoot hen neer waarna de daders overleden aan hun verwondingen.

De gemaskerde tieners (twee broers van 15 en 16 en een jongen van 15) benaderden de drie bewoners maandagmorgen via de voortuin van de woning. Een overvaller trok zijn wapen en begon op hen te schieten.

“De slachtoffers van de overval kwamen met de schrik vrij, maar de drie verdachten werden neergeschoten door een bewoner en overleden aan hun verwondingen - één tiener stierf ter plekke en de twee anderen later in het ziekenhuis”, liet de politie weten in een persmededeling.

Een buurman verklaarde aan CNN dat hij iemand om hulp hoorde roepen. “Help me, help me, ik ben aan het sterven”, klonk het wanhopig volgens Brian Jenkins. Een andere buur zei dat ze naar de plek van het onheil liepen om te helpen nadat ze een vijftal schoten hadden gehoord.

Volgens de lokale sheriff van Rockdale County is het onderzoek naar de ware toedracht nog volop aan de gang.

In Georgia hebben mensen het recht om hun eigendom en zichzelf met hand en tand te verdedigen indien een ernstige dreiging zich voordoet en dit zonder dat ze het risico lopen om strafrechtelijk vervolgd te worden.