Man roept zichzelf uit tot ‘koning’ van ongeclaimd niemandsland ADN

12u37

Bron: The Telegraph 0 Suyash Dixit 'Koning' Suyash Dixit bij zijn vlag in Bir Tawil, of beter 'Kingdom of Dixit'. Een Indische man heeft zichzelf tot bevelhebber van een ongeclaimd stukje land in Noord-Afrika gekroond . ‘Koning’ Suyash Dixit moedigt nu mensen aan om burger te worden van zijn jonge koninkrijk.

Het gebied waar de Indiër aanspraak op maakt heet ‘Bir Tawil’, een onbewoonde lap woestijnland van 2060 km2 tussen Egypte en Soedan dat geen van beide landen heeft geclaimd. Het is het enige plekje op de wereld waar mensen kunnen leven en overleven dat geen deel is van een staat of land. De grenskronkel kwam tot stand door koloniale grensingrepen door de Britten in 1899.

Koning worden ging niet zonder slag of stoot. De nieuwe ‘heerser’ reisde honderden kilometers en er moest heel wat planning aan de hachelijke tocht door de woestijn voorafgaan. Uiteindelijk slaagde hij erin een lokale chauffeur te overtuigen hem naar het afgelegen niemandsland te brengen. “De route die ik nam wordt bewaakt door Egyptische militairen en is ook een gebied waar terroristen zitten, dus de militairen hebben orders in de categorie ‘schieten om te doden’”, legt Dixit uit. De avonturier en zijn chauffeur moesten ook aan drie voorwaarden voldoen of ze mochten de bewuste route zelfs niet nemen: ze mochten geen foto’s nemen van militaire gebieden, moesten terugkomen binnen een dag en mochten niet reizen met waardevolle bezittingen.

Suyash Dixit

Na een tocht van zes uur plantte Dixit zijn vlag neer en strooide hij enkele zaadjes in de woestijn om het 'koninkrijk van Dixit' op te richten en zichzelf tot koning uite te roepen. Helemaal volgens de vroege regels en ethiek van civilisatie. “Als je land wil claimen moet je er gewassen op kweken. Ik heb zaadjes gestrooid en er wat water op gegoten. Het is nu van mij”, kirt hij.

Dixit roept geïnteresseerden op om burger te worden van zijn koninkrijk. “Het begin van onze natie start met een blank canvas in een dorre, desolate woestijn. Met liefdadigheid van de wereldgemeenschap en met moderne wetenschap zullen we de meest vruchtbare en meest ecologisch gevoelige natie op aarde creëren.” De man is bloedserieus. “Ik ben de koning. Dit is geen grap, ik bezit nu een land. Tijd om een e-mail naar de Verenigde Naties te sturen!”

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat iemand Bir Tawil claimt, en het is zeer waarschijnlijk ook niet de laatste keer. In 2014 reisde een Amerikaanse vader uit Virginia naar het woestijnlandschap in de hoop zijn dochter Emily prinses van ‘het koninkrijk van Noord-Soedan’ te maken. Helaas voor Jeremiah Heaton - en bij uitbreiding Suyash Dixit - kan volgens internationale wetten enkel een staat de soevereiniteit over een territorium krijgen. Jack Shencker, een journalist van The Guardian, ging de Amerikaan in 2011 al voor. Het ziet er dus niet naar uit dat ‘koning Dixit’ of het koninkrijk Dixit echt zal erkend worden.

ap Vader Jeremiah Heaton, 'prinses' Emily en de vlag van hun koninkrijk.

ap Het gebied Bir Tawil.