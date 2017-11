Man roept Allah Akbar terwijl hij met mes zwaait in Nederlands vissersdorp Erna Lammers en Jaap Selles

15u10

Bron: AD.nl Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding. Een waarschuwingsschot was vanmorgen nodig om een man in het Nederlandse vissersdorp Urk (provincie Flevoland) tot overgave te dwingen. De man liep met een mes te zwaaien en riep onder meer de woorden Allah Akbar bij een tankstation op de Vliestroom op het voormalige eiland Urk. Dat zeggen mensen in de buurt van het Avia-tankstation.

De man was woensdagmorgen rond half 9 ook de winkel van het tankstation binnengelopen, maar hij had toen nog geen mes in de hand. De medewerker had zich dan ook niet bedreigd gevoeld. Wel viel de man hem op omdat hij zich verward gedroeg.

Buiten trok de man een mes, waarop onmiddellijk de politie werd gewaarschuwd. Deze probeerde de man te arresteren maar dat liet hij niet toe. Nadat de verwarde man steekbewegingen maakte richting de politie vuurde deze een waarschuwingsschot af. Pas daarna liet hij zich overmeesteren.

Het is nog onduidelijk wat de man aanzette om met een mes rond te lopen op het tankstation.