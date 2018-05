Man roept 'Allah Akbar' en steekt voorbijgangers neer in Parijs: dode en zeker vier gewonden, IS eist aanslag op KVDS en IB

Bron: BMFTV 2213 Een man met een mes is gisterenavond voorbijgangers te lijf gegaan in Parijs. Daarbij is een dode gevallen en zeker vier gewonden. Volgens ooggetuigen zou de dader tijdens zijn aanval 'Allah Akbar' geroepen hebben. De dader werd vervolgens door de politie doodgeschoten. Het onderzoek is overgenomen door de antiterreurbrigade. Later op de avond eiste terreurorganisatie Islamitische Staat de aanslag op. De Franse president Emmanuel Macron betreurt dat Frankrijk "opnieuw de prijs van bloed" betaalt. Hij zei ook dat Frankrijk "geen duimbreed zou toegeven aan de vijanden van de vrijheid".

Het incident zou gebeurd zijn in het tweede district van Parijs, vlakbij l’Opéra Garnier. Dat is een buurt die bekend is om zijn vele theaters, restaurants en cafés die op zaterdagavond druk worden bezocht. Op Twitterbeelden is te zien hoe mensen in paniek weglopen:

Later op de avond eiste terreurorganisatie Islamitische Staat de aanslag op. IS claimt dat de aanvaller "een soldaat van Islamitische Staat is". Dat meldt de gespecialiseerde site Intelligence Group, dat jihadistische propagande bestudeert. De opeising zou gebeurd zijn via IS-persbureau Amaq.

"Anti-terreurafdeling ingeschakeld"

"In dit stadium, op basis van getuigenissen over een dader die 'Allah akbar' riep toen hij voorbijgangers met een mes aanviel, en vanwege zijn werkwijze, hebben we de antiterreurafdeling van het parket van Parijs ingeschakeld", zei aanklager François Molins (video boven). Er loopt een onderzoek naar "moord, en poging tot moord op dragers van het openbaar gezag, in verband met een terroristische onderneming".

Een reporter van het Nederlandse programma Nieuwsuur sprak ook met een omwonende - Milan Charleroi - die een neergestoken vrouw aantrof bij zijn woning.

Van de zeker vier gewonden zouden er twee ernstig aan toe zijn. Dat meldt de politie van Parijs via Twitter. Twee anderen zouden lichtgewond zijn. Het dodelijke slachtoffer zou een vrouw zijn.

"Paniek"

Een getuige vertelde aan de BBC dat er paniek was en beschreef hoe mensen restaurants en cafés in vluchtten. Aan Le Parisien vertelde een andere getuige hoe er even voor 21 uur paniek uitbrak. Mensen liepen het restaurant binnen waar de man aan het dineren was. "Ze zeiden dat er een man met een mes buiten was", zegt Laurent. "Mensen gooiden zich in paniek op de grond. Vijf minuten later was er een tweede paniekgolf. Klanten sloten de deur van het restaurant af. Ze waren bang dat de messentrekker naar binnen zou komen. Daarna is de kalmte teruggekeerd."

Een ooggetuige zei aan France 24 ook dat de politie eerst probeerde om de dader te taseren, maar vervolgens twee schoten afvuurde op de man. Le Parisien meldt op basis van bronnen bij de politie dat de dader geroepen zou hebben: "Dood me of ik dood jullie!". Ook zou hij 'Allah Akbar' geroepen hebben.

Wie de dader precies is en wat zijn bedoeling was, is nog niet duidelijk. Het openbaar ministerie in Parijs onderzoekt of er bij de steekpartij sprake is van terroristische motieven. De zaak is overgeheveld naar antiterrorismespeurders.

"Koelbloedig optreden"

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb heeft het koelbloedige optreden van de politie al geprezen op Twitter. "Mijn gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers van deze vreselijke daad."

Ook burgemeester van Parijs Anne Hidalgo tweette al haar medeleven. "Mijn gedachten gaan allereerst uit naar de familie van het dodelijke slachtoffer. Ik denk ook aan de gewonden en hun geliefden. Ik wil hen zeggen dat alle Parijzenaars aan hun kant staan."

De Franse president Emmanuel Macron betreurt dat Frankrijk "opnieuw de prijs van bloed" betaalt. Hij zei ook dat Frankrijk "geen duimbreed zou toegeven aan de vijanden van de vrijheid".

