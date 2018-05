Man riskeert levenslang omdat hij kersverse echtgenote waterboardde KVDS

01 mei 2018

20u52

Bron: NY Post, LA Times, City News Service 1 Een Amerikaanse man riskeert een levenslange celstraf voor het folteren van zijn echtgenote. Richard David Schlosser (36) wordt ervan beschuldigd dat hij zijn kersverse vrouw (65) zes uur lang vasthield in hun flat in Newport Beach, Californië en haar onderwierp aan waterboarding.

Het koppel was nog maar 2 maanden getrouwd toen Schlosser in de nacht van 5 op 6 januari door het lint ging. Hij zou zijn bruid aangevallen hebben onder invloed van drugs en alcohol. “Haar beproeving duurde urenlang”, aldus Mark Geller van het Openbaar Ministerie van Orange County. “Hij hield haar gevangen in hun appartement en waterboardde haar zelfs.”

Ontnuchterd

De vrouw slaagde er uiteindelijk in om een vriendin te contacteren toen Schlosser ontnuchterd was. Die belde de politie. De ordediensten trokken meteen naar het appartement en drong er binnen omdat ze “een reden had om aan te nemen dat er een misdrijf was gepleegd”, aldus politiewoordvoerster Jennifer Manzella.

Volgens zijn echtgenote had Schlosser haar 6 uur lang belaagd. Schlosser sloeg en schopte haar, gaf haar een mep met een kandelaar en sneed haar met een schaar, zo vertelde ze aan de politie. Hij kneep ook haar keel dicht en stak een handdoek in haar mond, volgens politiedocumenten die de Los Angeles Times kon inkijken. De vrouw moest naar het ziekenhuis voor haar verwondingen.

Foltering

De levenslange celstraf voor foltering, het toebrengen van lichamelijke verwondingen aan een partner en gijzeling is niet het enige wat Schlosser boven het hoofd hangt. Op het moment van de feiten was hij onder voorwaarden vrij voor een ander geval van huiselijk geweld in Riverside County in 2016.

Voor beide zaken pleit hij echter onschuldig. Hij blijft voorlopig wel in de gevangenis van Orange County. Er is een borgsom vastgesteld van 1,7 miljoen euro als hij voorlopig vrij wil komen.