Man riskeert doodstraf nadat hij wraak nam op ex door haar familie uit te moorden. Nichtje getuigt hoe ze overleefde door te doen of ze dood was KVDS

27 september 2019

09u19

Een Amerikaanse man riskeert volgende week de doodstraf nadat hij op een gruwelijke manier wraak nam op zijn ex-vrouw. Ronald Lee Haskell (39) trok naar het huis van de zus van Melannie Lyon en executeerde daar niet alleen haar en haar man, maar ook vier van hun vijf jonge kinderen. Eén van de nichtjes van Melannie overleefde het. Door te doen alsof ze dood was nadat ze een kogel in het hoofd kreeg.

Het drama speelde zich af in 2014. Melannie Lyon had haar echtgenoot verlaten, naar eigen zeggen omdat hij haar en hun kinderen mishandelde. Ze was daarop van Utah naar Texas verhuisd, waar haar familie woonde.

Verkroppen

Haskell kon niet verkroppen dat zijn vrouw bij hem weg was gegaan en besloot achter iedereen aan te gaan die haar hielp. Volgens de autoriteiten reisde hij Melannie achterna en stalkte hij haar familie twee dagen lang, vooraleer hij op 9 juli tot zijn ultieme gruweldaad overging.





Hij trok naar Spring bij Houston waar de zus van Melannie woonde met haar man en vijf kinderen en drong hun huis binnen. Daar eiste hij dat ze hem zouden zeggen waar zijn ex zich ophield. Vervolgens verplichtte hij Stephen (39), Katie (34) en hun kinderen Cassidy (15), Bryan (13), Emily (9), Rebecca (7) en Zach (4) om in de woonkamer op de grond te gaan liggen met hun gezicht naar beneden. Eén voor één schoot hij hen dood. (lees hieronder verder)

Als bij wonder overleefde Cassidy het. Ze werd geraakt in het hoofd en was zwaargewond, maar misleidde Haskell door te doen alsof ze niet meer leefde. Tijdens het proces dat afgelopen maand plaatsvond, getuigde de jonge vrouw (intussen 20 en volledig hersteld van haar verwondingen) over wat er op de noodlottige dag gebeurde en hoe ze haar oom nog tevergeefs smeekte: “Doe ons geen pijn”.

Schietpartij

Na de schietpartij wilde Haskell naar het huis van de ouders van Melannie en van haar broer trekken, maar de politie kon dat verhinderen en rekende de man in na een lange confrontatie. Het was de zwaargewonde Cassidy die de hulpdiensten had gebeld. (lees hieronder verder)

Tijdens zijn proces – dat op 26 augustus begon – ontkende Haskell niet dat hij de zesvoudige moord had gepleegd. Zijn advocaten voerden echter aan dat hij stemmen in zijn hoofd had gevolgd. Volgens een forensisch psychiater van de verdediging was de man niet verantwoordelijk voor zijn daden omdat hij bipolair (manisch-depressief) en schizofreen was. De eerste aandoening veroorzaakt ernstige stemmingswisselingen, de tweede hallucinaties en waanbeelden.

Wraak

De openbare aanklager was het daar niet mee eens. Experts van het Openbaar Ministerie getuigden dat de man geen zware psychische aandoening had en zijn symptomen fakete. Hij zou geweten hebben dat zijn daden fout waren en zou de moorden zorgvuldig hebben gepland “uit wraak”. (lees hieronder verder)

De jury delibereerde acht uur lang en verklaarde Haskell donderdag uiteindelijk schuldig aan moord. Cassidy Stay reageerde opgelucht. Net voor het verdict werd voorgelezen, vouwde ze haar handen en boog ze haar hoofd. Toen de voor haar verlossende woorden kwamen, barstte ze in tranen uit. Al snel maakten de tranen echter plaats voor een zucht van opluchting en een lach.

Strafmaat

Haskell zelf toonde geen enkele emotie toen hij schuldig werd verklaard. Hij keek naar de grond, zoals hij de hele tijd gedaan had tijdens zijn rechtszaak.

Vanaf maandag focust het proces op de strafmaat. De openbare aanklager vraagt de doodstraf. De verdediging hoopt dat Haskell ervan af komt met levenslang, zonder kans op vervroegde vrijlating.