Man rijdt voetgangers aan in New York: 1 dode kv

27 november 2018

03u57

Bron: Belga 0 Een automobilist is maandagavond in New York de stoep op gereden en heeft daar zeven voetgangers geraakt. Daarbij kwam één voetganger om het leven.

Volgens de bestuurder trapte hij per ongeluk het gaspedaal in. Ook de politie stelt dat er sprake is van een ongeluk en dat terrorisme wordt uitgesloten.