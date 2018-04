Man rijdt van klif en wordt op spectaculaire wijze gered

Rob Van herck

14 april 2018

17u03

Een man is gisteren van een klif gereden in Californië en met zijn auto tientallen meters lager in de Stille Oceaan terechtgekomen. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en konden de man redden.