Man rijdt twee uur rond met dode echtgenote in auto (zonder dat hij het zelf beseft)

Karen Van Eyken

04 februari 2019

12u00

Bron: Bild

Een autobestuurder is vermoedelijk twee uur op de snelweg onderweg geweest met zijn overleden vrouw in de auto. De man was in de veronderstelling dat zijn echtgenote sliep tijdens de lange rit van Polen naar Duitsland. Dat maakte de Duitse politie bekend.