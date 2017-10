Man rijdt recht door vlammenzee in Portugal 16u40

Bron: vtmnieuws.be

Portugal wordt geteisterd door zware bosbranden. Op Facebook gaat een video viraal van een man die recht door de vlammenzee rijdt in Vigos, in centraal-Portugal. Rond hem vallen brandende takken en bladeren naar beneden. De hitte is niet te houden.