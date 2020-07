Man rijdt met hoge snelheid in op groep betogers in Seattle: twee vrouwen in kritieke toestand SVM

04 juli 2020

23u08

Bron: ABC News 6 Een man is met zijn witte Jaguar ingereden op een groep mensen die betoogden in de Amerikaanse stad Seattle. Twee vrouwen werden opgeschept en verkeren in kritieke toestand. De wagen van de bestuurder is in beslag genomen. Er is nog geen duidelijkheid over het motief van de man, zegt politiewoordvoerder Rick Johnson.



De beelden zijn bijzonder hard: Summer Taylor (24) en Diaz Love (32) zagen de auto op zich af razen, maar hadden geen schijn van kans om het gevaarte te ontwijken. Daarvoor lag de snelheid van de 27-jarige automobilist te hoog. Door de zware impact werden beide dames in de lucht gekatapulteerd.

De snelweg was afgesloten vanwege een Black Lives Matter-protest. Heel wat sympathisanten stonden op de rijbaan. Love was zelf aan het filmen voor een livestream toen mensen rond haar plots begonnen te waarschuwen voor een aanstormende auto.

De bestuurder probeerde daarna te vluchten. Een van de manifestanten sprong echter in zijn auto en zette de achtervolging in. Anderhalve kilometer verderop kon de dader klemgereden worden.

Vrienden van Taylor hebben intussen een geldinzamelingsactie gestart om de medische kosten op te vangen. Na twee uur stond de teller al op ruim 13.500 dollar (12.000 euro).

In Seattle zijn al weken protesten gaande in de nasleep van de dood van George Floyd. De I-5 moest al meermaals afgesloten worden om de veiligheid van de demonstranten niet in het gedrang te brengen. In dit geval raakte de bestuurder toch door de afzettingen.