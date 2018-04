Man rijdt met bestelbus in op vol terras in Duitse Münster. Dit zijn alle feiten TTR KVE IB

08 april 2018

05u00

Bron: Spiegel, ANP, FAZ, Focus, Bild 5164 Bij een aanslag met een bestelbus in het Duitse Münster zijn drie doden en dertig gewonden gevallen. Zes slachtoffers verkeren nog in levensgevaar. De bestelbus reed rond half vier gisterenmiddag in op een vol terras van het beroemde restaurant Grosser Kiepenkerl. De dader beroofde zichzelf na zijn daad van het leven met een vuurwapen, zei de politie.

Deze nacht maakten de politie en het openbaar ministerie van de Duitse stad in een gezamenlijke mededeling bekend dat de twee dodelijke slachtoffers een 51-jarige vrouw uit de regio Lüneburg in Nedersaksen en een 65-jarige man uit de regio Borken in Noordrijn-Westfalen zijn. Bij de aanslag vielen ook meer dan twintig gewonden. Enkelen van hen zijn nog in levensgevaar.

Labiele Duitse man

Ook over de dader gaven de autoriteiten meer informatie vrij. "Volgens de huidige stand van het onderzoek is de bestuurder vermoedelijk een 48-jarige man uit Münster", aldus procureur-generaal Martin Botzenhardt. Hij pleegde na de aanslag zelfmoord met een vuurwapen, zo wordt ook bevestigd.

De politie voerde gisterenavond ook een huiszoeking uit bij de man. Daar vonden de agenten onder meer krachtig vuurwerk en onbruikbaar gemaakte kalasjnikov (AK-47). "Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen over een mogelijke motief voor de daad", zegt Botzenhardt. De speurders houden in het onderzoek rekening met "alle richtingen".

Getuigen wordt gevraagd om alle nuttige informatie en beeldmateriaal te delen met de politie.

https://t.co/yh2oZJvJOU Polizei NRW MS(@ Polizei_nrw_ms) link

Volgens de Duitse media is de aanslagpleger de Duitser Jens R., een man met psychische problemen, die in 1969 in Sauerland werd geboren. Naar verluidt zou hij op 29 maart via een e-mail afscheid genomen van familie, vrienden en kennissen. In het bericht zou hij gewag gemaakt hebben van zelfmoord.

'Spiegel online' meldde dat Jens R. blijkbaar zeer teruggetrokken leefde in Münster. Zijn professionele activiteiten als designer zijn in de afgelopen jaren sterk teruggelopen.

"Islamterreur uitgesloten"

De minister van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, heeft vanavond in Münster aan de pers verklaard dat islamterreur uitgesloten wordt als reden voor de aanslag met een bestelwagen. Reul benadrukt dat de dader een Duitser was zonder migratieachtergrond.

"Niets wijst er op dit moment op dat we te maken hebben met islamistische beweegredenen", aldus Reul. Hij liet ook weten dat drie mensen om het leven kwamen, onder wie de dader, en niet vier zoals eerder gemeld door het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Huiszoeking

Wel is huiszoeking gedaan bij de dader naar mogelijke explosieven. Een BILD-verslaggever heeft een "luide knal" gehoord tijdens de actie van de speciale eenheden bij zijn huis in Münster. Het ging luidens Die Welt om een gecontroleerde ontploffing. De politie bevestigde in de loop van de nacht dat in de woning onder meer krachtig vuurwerk en een onbruikbaar gemaakte kalasjnikov (AK-47) werden gevonden.

Ook in de bestelwagen is een verdacht voorwerp aangetroffen. Dat heeft de politie gemeld. De ruime omgeving van het incident werd lange tijd afgezet. Het zou gaan om draden die uit de bekleding van de wagen staken en sterk knalvuurwerk dat iets wegheeft van een handgranaat. Rond half vijf 's morgens meldde de politie via Twitter dat de mensen terug mogen keren naar hun huizen. Mensen die in het afgezette gebied wonen, zullen door de politie begeleid worden.

#Kiepenkerl #Münster Anwohner können wieder zurück in ihre Wohnungen. Polizisten begleiten die Berechtigten in den gesperrten Bereich. Polizei NRW MS(@ Polizei_nrw_ms) link

Geen link met België

Er zijn "op dit ogenblik geen linken met België". Dat laat Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, weten via Twitter.

Onze gedachten zijn bij de slachtoffers, hun nabestaanden en de politie- en hulpdiensten in Noordrijn-Westfalen. Op dit ogenblik zien we geen linken met België. #Münster Jan Jambon(@ JanJambon) link

Slachtoffers

In de loop van de nacht maakten de politie en het openbaar ministerie meer informatie bekend over de dodelijke slachtoffers. Het gaat om een 51-jarige vrouw uit de regio Lüneburg in Nedersaksen en een 65-jarige man uit de regio Borken in Noordrijn-Westfalen. De identiteit van de twee dodelijke slachtoffers is niet vrijgegeven. Een Nederlandse vrouw raakte ook gewond bij de aanslag. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat de vrouw naar een ziekenhuis is overgebracht. Haar verwondingen zijn niet levensbedreigend. Of er ook Belgische slachtoffers zijn, is niet bekend.

Burgemeester: "Heel Münster treurt"

"Heel Münster treurt na deze vreselijke gebeurtenis. Onze sympathie gaat uit naar de familieleden van de slachtoffers. We wensen de gewonden een snel herstel," zei Markus Lewe in een eerste reactie tegen journalisten. Hij bedankte de hulpdiensten voor hun inzet."

Getroffen restaurant: "De dag begon zo zonnig en mooi..."

De dader reed in op het terras van restaurant Grosser Kiepenkerl in Münster. Op Facebook reageert het management op de tragische gebeurtenis:

"We willen jullie meedelen dat niemand van ons team is gewond geraakt. We zijn in shock, verbijsterd en verdrietig door de vele slachtoffers van vandaag. Deze dag begon zo mooi, zonnig en gelukkig - en plotseling werd hij zwart en gruwelijk.

We willen jullie bedanken voor de vele blijken van solidariteit en verbondenheid. We vragen om begrip omdat we momenteel niet de kracht of woorden hebben om jullie berichten stuk voor stuk te beantwoorden.

Onze gedachten zijn bij de doden, de gewonden en hun families. We zouden willen dat we hen konden troosten."

Duitse president: "Zware daad van geweld"

"De berichten die ons vanuit Münster bereiken zijn afschuwelijk", laat de Duitse president Frank-Walter Steinmeier weten. "We moeten uitgaan van een zware daad van geweld. Mijn gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Mijn diep medeleven voor al wie een geliefde verloren is."

Merkel: "Verschrikkelijke gebeurtenis"

Ulrike Demmer, de woordvoerster van de Duitse regering, laat via Twitter weten dat bondskanselier Angela Merkel gereageerd heeft. Ze is in shock door "de verschrikkelijke gebeurtenis". Daarnaast wil ze alle hulpinstanties bedanken en zal ze alles doen om duidelijkheid te scheppen.

Bundeskanzlerin #Merkel zu den Ereignissen in #Münster: pic.twitter.com/ltkzcFGixF Ulrike Demmer(@ UlrikeDemmer) link

Russische president Poetin: "Oprechte deelneming"

Ook de Russische president Vladimir Poetin heeft zijn medeleven uitgedrukt aan Duits president Frank-Walter Steinmeier en bondskanselier Angela Merkel. Dat meldt het Kremlin.

In de telegram vraagt het Russische staatshoofd aan zijn Duitse ambtsgenoot om zijn "oprechte deelneming" over te maken aan de naasten van de slachtoffers. Hij wenst hen ook een "spoedig herstel".

Amerikaans president Trump: "Laffe aanval"

"Ook al hebben de Duitse autoriteiten nog geen motief bekendgemaakt van deze laffe daad, veroordelen we ze", zegt Trump dan weer in een mededeling van het Witte Huis. "Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van de slachtoffers. De gewonden wensen we een volledig herstel toe." De Amerikaanse regering zegt Duitsland alle hulp toe, klinkt het nog.

Herdenkingsdienst

Na de dodelijke aanslag zal er vanavond een herdenkingsdienst plaatsvinden in de Paulus-Dom. De bisschop van Münster, Felix Genn, leidt de oecumenische dienst, die om 19.30 uur begint.

