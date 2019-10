Man rijdt met auto in afgrond. Een week later wordt hij levend gevonden sam

18 oktober 2019

13u28

Bron: KameraOne 1 Verenigde Staten Een man die al een week vermist was, is levend teruggevonden in de Amerikaanse staat Missouri. Softwareontwikkelaar Ryan Linneman (37) was zeven dagen eerder met zijn wagen in een afgrond gereden. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Het incident vond plaats in Lee’s Summit, op snelweg Interstate 470 nabij View High Drive. Woensdag 9 oktober week Linneman om een onduidelijke reden van de weg af, waarna hij met zijn auto tegen een verkeersbord botste en in een 25 meter diepe afgrond belandde.

De Honda Accord uit 2004 lag in een geul, waardoor hij niet zichtbaar was vanop de snelweg. Toen de man werd opgegeven als vermist, leverde een eerste zoekactie van de politie niets op. De ordediensten riepen de hulp in van de burgers. Uiteindelijk was het een motorcrosser die de gehavende auto eergisteravond aantrof, waarna Linneman naar het ziekenhuis werd gebracht.

Zijn toestand was kritiek. Zijn schoonzus liet woensdag op Facebook weten dat hij “kampt met meerdere medische kwesties” en dat “de dokters wat tijd nodig hebben om die te onderzoeken en de ernst van zijn verwondingen te bepalen”. Gisteren kon de politie nog geen update geven over zijn toestand.

Gelijkaardige zaak

Het ongeval doet denken aan het incident bij Luik in juli. De 46-jarige Marie Bastide maakte daar ongeveer hetzelfde mee, toen ze op 23 juli met haar wagen van de weg belandde. De vrouw overleefde in de verschroeiende hitte bijna een week in haar auto zonder eten of drinken, buiten wat regendruppels. Ook zij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleefde.