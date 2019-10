Man rijdt meer dan 300 kilometer met lijk, bekent bij politie nog drie andere moorden mvdb

15 oktober 2019

19u42

Bron: CBS Sacramento 0 Een man is maandagmiddag (plaatselijke tijd) een politiekantoor in het Californische Mount Shasta binnengewandeld om te melden dat hij vier mensen had vermoord. De politie deed in de auto van de man een lugubere ontdekking: het lichaam van een van de slachtoffers stak binnen.

De moordverdachte reed meer dan 300 kilometer met het lijk, de drie andere lichamen zijn aangetroffen in het appartement van de man in het stadje Roseville, eveneens in Californië. Een autorit tussen de twee plaatsen duurt bijna vier uur.



De verdachte is meteen in de boeien geslagen. Zijn identiteit en de namen van de vier gedode personen zijn nog niet vrijgegeven. Een politiewoordvoerder wil enkel kwijt dat dader en slachtoffers elkaar kenden. Over enig motief bestaat nog geen enkele duidelijkheid. De politie in Mount Shasta en hun collega’s in Roseville zijn volop bezig met het onderzoek.