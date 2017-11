Man rijdt in op groepje mensen in Berlijn TMA

07u37

Bron: ANP 0 thinkstock Een automobilist is afgelopen nacht in Berlijn op een groep mensen ingereden. Het is niet duidelijk of de bestuurder dat met opzet deed. Getuigen zeiden dat mensen op de stoep nog net opzij konden springen. Niemand raakte gewond.

Het incident had plaats op de Wilhelmsruher Damm in het stadsdeel Reinickendorf. De bestuurder reed in een huurwagen en sloeg op de vlucht, nadat hij tegen een scooter was gebotst.