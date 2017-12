Man rijdt in op groep mensen in New York: een dode TMA

14u21

Bron: Belga 1 One dead after hit-and-run driver strikes four people in Queens https://t.co/2FO2X41HKZ pic.twitter.com/V6TjesaOID NYTransitAccidents(@ TransitAccident) link

In de New Yorkse wijk Queens is zondagochtend een man ingereden op een groepje van vier mensen. Daarbij kwam een persoon om het leven en raakten verschillende anderen gewond, schrijft de New York Daily News. Er zou geen sprake zijn van terrorisme, aldus AP.

De feiten gebeurden rond 4.45 uur plaatselijke tijd aan een nachtclub in Queens. De man reed om een nog onduidelijke reden in op het groepje van vier. Een ruzie in de nachtclub zou aan de feiten zijn voorafgegaan. De dader is gevlucht en de politie is momenteel naar hem of haar op zoek.