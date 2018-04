Man randt meisje (15) aan op trein te midden van andere passagiers Simone van Zwienen

11 april 2018

12u10

Bron: AD 0 In Nederland is een 15-jarig meisje is aangerand op de trein. Het meisje zat in de trein van Emmen naar Coevorden in een coupé met meerdere mensen toen er een man bij haar kwam zitten. Hij probeerde haar te zoenen en greep haar vast, ook in haar kruis. Toen ze uitstapte volgde hij haar en randde hij haar in de fietsenstalling weer aan.

Er zaten meerdere mensen in de coupé. "Het meisje had geen idee hoe ze moest reageren. Uit pure zenuwen begon ze te lachen. Daardoor kan het zijn dat de andere passagiers niet in de gaten hebben gehad wat er zich precies afspeelde", zo laat de politie weten.

De trein vertrok op maandag 5 februari om 17.38 uur uit Emmen. Het meisje merkte niet dat de man om 17.53 uur ook uitstapte in Coevorden en haar volgde naar de fietsenstalling, waar hij zich opnieuw aan haar vergreep.

Aangifte

De politie heeft foto’s van de verdachte verspreid en er werden gisteravond beelden getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Het meisje heeft aangifte gedaan. "We zijn toen direct een onderzoek begonnen. Een van onze collega’s dacht de man van de foto’s te herkennen. Na onderzoek bleek het niet te gaan om de verdachte van de aanranding. Vandaar dat de foto’s in Opsporing Verzocht te zien waren en we de hulp van het publiek inroepen", aldus een woordvoerder.

Wie informatie heeft voor de politie over deze zaak of de jongeman op de foto’s herkent kan contact opnemen met de Nederlandse politie via deze link.