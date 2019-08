Man raakt verstrikt in kerstverlichting en maakt fatale val van trap op zijn kat jv

19 augustus 2019

08u21

Bron: WNCN-TV 0 Frans Oudshorn uit North Carolina raakte verstrikt in de kerstverlichting die hij vorige week aan het afbreken was. De 56-jarige man viel van de trap en landde op zijn kat, die dat niet overleefde. Ook de man zelf stierf later.

Het was de zoon van de 56-jarige Frans Oudshorn die hem vorige week in zijn huis in Apex aan de voet van de trap vond. Oudshorn leefde nog, volgens de zoon, die hem bevrijdde uit de kerstverlichting en hem een kussen en een deken gaf.

De volgende namiddag, afgelopen maandag, trof de zoon zijn vader dood aan en belde hij de hulpdiensten. Het arme huisdier had de zoon intussen in de diepvriezer gestoken, volgens de politie “omdat hij wist dat zijn vader zou overlijden en hij de kat later zou begraven”.

De doodsoorzaak van Frans Oudshoorn bleek na de lijkschouwing een beroerte te zijn.