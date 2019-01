Man probeert zichzelf op plein in Praag in brand te steken, voorbijgangers doven de vlammen 50 jaar nadat Jan Palach zelfmoord pleegde uit protest tegen Sovjet-invasie ADN

18 januari 2019

19u55

Bron: Belga 0 Een man heeft deze namiddag op het Wenceslas-plein in Praag geprobeerd zelfmoord te plegen door zichzelf in brand te steken, net zoals student Jan Palach zich in januari 1969 van het leven beroofde uit protest tegen de Sovjet-invasie. Dat melden de politie en de hulpdiensten. Hij is in een kunstmatige coma afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens de eerste informatie zou de man, geboren in 1964, zich rond 15 uur overgoten hebben met ontvlambaar materiaal en zichzelf in brand gestoken hebben, verklaart de Praagse politie op Twitter. De vlammen werden gedoofd door voorbijgangers.

De hulpdiensten brachten de man, wiens lichaam voor dertig procent was bedekt met brandwonden, in een kunstmatige coma vooraleer ze hem transporteerden naar het ziekenhuis Kralovske Vinohrady in Praag.



De identiteit en de beweegredenen van de man zijn nog niet bekend. De republiek Tsjechië herdenkt dezer dagen de 50e verjaardag van de zelfverbranding door filosofiestudent Jan Palach, uit protest tegen de Sovjet-invasie die de hervormingsbeweging van de "Praagse Lente" in augustus 1968 onderdrukte.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.

Meer over Jan Palach

Praag