Man probeert vrouw en kind te vermoorden en rijdt daarna 7 voetgangers dood in China ttr

22 maart 2019

11u42

Bron: belga, anp 0 buitenland Zeven voetgangers zijn vandaag om het leven gekomen in de Chinese stad Zaoyang, in de centrale provincie Hubei, toen een automobilist op hen inreed. Acht anderen raakten zwaargewond, zo meldt de lokale politie. Agenten schoten de bestuurder even later neer, bericht staatszender CCTV vandaag.

De dader zou thuis eerst zijn vrouw en dochter hebben aangevallen. Daarna reed hij in op de voetgangers, meldt het stadsbestuur van Zaoyang in een verklaring. Over het motief van de automobilist is nog niets bekend.

China werd de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeschrikt door vergelijkbare incidenten. In september vielen elf doden toen een man inreed op een menigte op een plein in de provincie Hunan. Daar raakten ook tientallen mensen gewond. Bij een andere incident reed een automobilist met zijn auto in op een groep overstekende kinderen in de provincie Liaoning. Vijf kinderen kwamen toen om het leven.



Vergeleken met andere landen gelden Chinese steden als relatief veilig. Toch duiken er steeds vaker berichten op van gewelddadige feiten als bomaanslagen, brandstichtingen en mesaanvallen. Dikwijls worden persoonlijke vetes of psychische problemen genoemd als redenen. Occasioneel worden aanslagen toegeschreven aan militante separatisten.