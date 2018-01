Man probeert spin te doden met aansteker. Diertje vlucht brandend weg en zet flat in lichterlaaie Koen Van De Sype

Bron: Redding Record Searchlight, BuzzFeed 716 Twitter De volgende keer zal hij misschien een opgerolde krant gebruiken zoals de meeste andere mensen. Maar toen een man uit het Amerikaanse Redding in Californië zondag een gigantische spin zag zitten in huis, ging hij voor een andere, minder conventionele methode: hij haalde zijn aansteker boven.

In een mum van tijd stond het diertje in brand, waarna het plots weggespurt zou zijn en zo het vuur verspreid zou hebben in de flat, zo vertelde getuige Lyndsey Wisegarver aan de plaatselijke nieuwssite Redding Record Searchlight. De wolfspin – een flink exemplaar – zou over een matras gelopen zijn, die snel vuur vatte en op haar beurt de gordijnen en de vlaggenverzameling van de bewoners aanstak.

Het verhaal wordt bevestigd door de brandweer. “De bewoners zaten inderdaad een spin achterna”, aldus Craig Wittner van de Redding Fire Marshals. “Ze zeiden dat het dier eerst stilzat, maar plots begon te rennen, waardoor het vuur zich snel verspreidde. Er loopt een onderzoek.” (lees hieronder verder)

Op de Facebookpagina van de brandweer klinkt het ludiek: “Als je spinnen hebt, bel dan de verdelingsdienst. Probeer ze niet te verbranden.”

De brandweer kon het vuur snel doven en niemand raakte gewond, maar de schade aan de flat op de eerste verdieping is aanzienlijk. Die zou oplopen tot een kleine 10.000 euro. De bewoners moeten nu tijdelijk een ander onderkomen zoeken.

Het is niet de eerste keer dat iemand een spin probeert te doden met vuur. Volgens de brandweer van Seattle probeerde iemand daar in 2014 een spin uit te schakelen met een aansteker en een spuitbus verf. De muur vloog daarbij in brand en het vuur verspreidde zich ook hier vliegensvlug door het huis, met flink wat schade tot gevolg.

Firefighters clear out damaged items from an apartment fire on Waldon Street in downtown Redding. pic.twitter.com/BTmX8oZQr5 Damon Arthur(@ damonarthur_RS) link