Man probeert schoonbroer uit Marokko onder tapijt mee naar België te smokkelen HR

26 augustus 2019

10u54

Bron: Malaga Hoy, belga 2 Buitenland In de haven van de Spaanse enclave Melilla heeft de politie een Belg (36) betrapt die vanuit Marokko zijn schoonbroer na een gezinsvakantie illegaal mee naar België wilde smokkelen. De man lag achterin de wagen, verstopt onder dekens en een tapijt.

De politie ontdekte de illegale passagier donderdagavond omstreeks 23.30 uur bij een controle in de haven van Melilla, een Spaanse enclave op het vasteland van Marokko. Het gezin, dat op reis was met hun vier minderjarige kinderen, zou er een veerboot nemen naar het Spaanse Malaga. Van daaruit zouden ze via Spanje en Frankrijk terugreizen naar ons land.

De 34-jarige broer van de moeder van het gezin lag op de achterbank en was verstopt onder dekens en in een tapijt. Toen de politie hem vond, vertoonde hij tekenen van uitdroging en en uitputting. Volgens de politie wilde hij illegaal meereizen tot in België.

De Belgische bestuurder (36) en zijn Marokkaanse schoonbroer (34) werden allebei gearresteerd en verschenen vrijdag voor een rechter. Of ze daarna werden vrijgelaten of niet, is niet duidelijk.

Meer over demografie

illegalen

samenleving

immigratie

Melilla

België

Marokko

misdaad