Man probeert op mensenmassa in te rijden in Melbourne 05u37

Bron: Belga 0 Getty Fans op weg naar de football-wedstrijd in Melbourne In de Australische stad Melbourne is vanochtend een man opgepakt nadat hij mensen omver wilde rijden met een auto. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor een psychiatrisch onderzoek, zo zegt de politie. Er vielen geen gewonden.

In Melbourne zijn vandaag tienduizenden mensen op straat omdat er in de namiddag de finale van het Australian football plaatsvindt. De opgepakte man zou geprobeerd hebben op mensen in te rijden en zou daarbij zigzaggend over de weg hebben gereden, geven getuigen aan. De man was volledig in het zwart gekleed en droeg ook een zwarte motorhelm.



Een voorganger probeerde de man tegen te houden door een fiets voor zijn wagen te gooien. De bestuurder stapte daarna uit met een mes en riep naar agenten dat ze hem moesten komen halen.



Geen terrorisme

De politie gaat niet uit van terrorisme. "Het moet nog bevestigd worden, maar wij geloven dat hij een psychiatrisch verleden heeft", zegt Wayne Newman van de politie van Victoria.



Het incident doet denken aan een gelijkaardig voorval in Melbourne in januari. Een bestuurder reed daarbij door een voetgangerszone en doodde zes mensen.