Man probeert onder levenslange celstraf uit te komen met argument dat hij tijdens reanimatie even dood was KVDS

08 november 2019

19u58

Bron: ANP, The Washington Post 6 Buitenland Een Amerikaan die tot levenslang werd veroordeeld voor moord, heeft op een originele manier geprobeerd om vrij te komen. Benjamin Schreiber (66) voerde aan dat hij tijdens een reanimatie in de cel even feitelijk dood was en daardoor zijn levenslange straf heeft uitgezeten.

Schreiber zit sinds 1996 achter de tralies in de staat Iowa. Hij werd door een jury schuldig bevonden aan de gruwelijke moord op de 39-jarige John Dale Terry. Het gehavende lichaam van de man werd gevonden vlakbij een verlaten trailer in het landelijke plaatsje Agency. Hij bleek doodgeslagen te zijn met het houten handvat van een pikhouweel. Schreiber kreeg daarvoor levenslang.

Bloedvergiftiging

Enkele jaren geleden liep de man echter een zware bloedvergiftiging op. Volgens gerechtspapieren zou hij nierstenen ontwikkeld hebben die zo groot waren “dat hij er inwendig door urineerde”. Op 30 maart 2015 ging het plots steil bergaf met hem en raakte hij bewusteloos. Zijn hart stopte en hij moest vijf keer gereanimeerd worden. In het ziekenhuis konden artsen zijn leven definitief redden.





Dat hij de dood in de ogen had gekeken, greep hij in april 2018 aan om beroep aan te tekenen tegen zijn celstraf. Volgens hem was hij even overleden en had hij op dat moment zijn levenslange straf uitgezeten. Hij zat nu dus illegaal in de cel.

Hij ving echter bot bij de rechter. Het hof van beroep liet woensdag weinig over van zijn argument en oordeelde dat hij in de cel moet blijven tot hij definitief dood is. “Of Schreiber is nog in leven en dan blijft hij vastzitten, of hij is dood in welk geval deze beroepszaak zinloos is”, concludeerde de rechter