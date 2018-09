Man probeert in te rijden op menigte in Nîmes: twee gewonden kg

14 september 2018

09u08

Bron: ANP 15 Een man heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Franse stad Nîmes geprobeerd om met zijn auto in te rijden op een menigte buiten een bar. In de stad was het druk in verband met de start van een festival rond de stierenvechten dat tot en met zondag duurt. Twee mensen zijn lichtgewond, meldde de krant Midi Libre.

Rond één uur 's nachts zette een 32-jarige man met zijn Peugeot koers naar een vijftigtal klanten van een bar die zich buiten bevonden. Het voertuig belandde tegen een veiligheidshekken dat daar geplaatst werden in verband met het festival. Het incident had veel ernstiger kunnen zijn zonder de versperringen.



De bestuurder probeerde te vluchten maar kon worden overmeesterd door de omstaanders toen hij uit de auto stapte, aldus procureur Eric Maurel. Hij was "mentaal relatief gestoord" toen de politie hem arresteerde en is gehospitaliseerd.

Motief niet zeker

Eerdere berichten meldden dat de politie er voorlopig niet van uit ging dat de dader een terroristisch motief had, maar enkele getuigen vertelden aan het Franse persbureau AFP dat de bestuurder "Allah akbar" zou hebben geroepen. Volgens een bron dichtbij het onderzoek is hij bovendien wegens feiten van radicalisering bij de politie bekend.



Er wordt wel sowieso van uitgegaan dat hij opzettelijk op mensen inreed. Er is een onderzoek naar poging tot moord geopend.

